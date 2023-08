Agosto Dourado terá palestras, rodas de conversa e outros eventos sobre amamentação

Começou o mês dedicado ao aleitamento materno, o Agosto Dourado, e a Prefeitura de Atibaia tem uma programação especial nas unidades de saúde (clique no link) e na CASAMAR – Casa de Atenção à Saúde da Mulher visando incentivar e destacar a importância da amamentação. Serão realizadas rodas de conversa, pintura coletiva, palestras, orientações e até uma aula de massagem relaxante para bebês ao longo deste mês, em eventos abertos à população.

(Imagem Ilustrativa de Ana Curcan por Unsplash)

A campanha Agosto Dourado promove uma série de ações de conscientização e orientação a respeito do assunto, simbolizando o incentivo à amamentação por meio da cor dourada, relacionada ao padrão ouro de qualidade do leite humano.

A CASAMAR foi inaugurada no final de junho, dedicada a cuidar da saúde feminina, levando tratamento completo e igualitário, com serviços de auxílio em situações consideradas de risco e vulnerabilidade na fase gestacional, entre outros.

Também funcionará na CASAMAR o Banco de Leite Materno, após o treinamento dos funcionários do local. A ideia é fornecer leite materno pasteurizado para as UTIs neonatais. O trabalho do banco de leite também deverá ser de orientar a mãe ainda gestante nos cuidados do seio para amamentação; oferecer apoio e orientação para a mãe em início de lactação que esteja com dificuldades; além de estimular a amamentação exclusiva até os seis meses. Os equipamentos foram doados pelo Rotary Clube de Atibaia.

Segundo o Ministério da Saúde, o leite materno é o alimento ideal para todas as crianças, garantindo o desenvolvimento saudável do bebê até os dois anos de vida. A amamentação é um período importante para a mãe e o bebê, pois além da nutrição correta, envolve interação entre mãe e filho, com ações fundamentais para o desenvolvimento cognitivo, estado nutricional e emocional do bebê.

Confira a programação da CASAMAR (Rua Presidente Lincoln, nº 44, Jardim Samambaia):

10/08 (quinta-feira): Roda de conversa com a Dra. Lucila Mary Hashimoto e MAMAÇO

Horário – 10h

19/08 (sábado): Pintura coletiva do Mural

Horário – 8h30

23/8 (quarta-feira): Palestra Dra. Flávia Roberta Valente Guedes

Tema: Possibilitando a amamentação: fazendo a diferença para mães e pais que trabalham

Horário – 14h30

29/8 (terça-feira): Aula de massagem relaxante para bebês (Shantala)

Enfermeira e Doula: Lais Cristina da Cunha Silva

Doula e Estudante de fisioterapia: Rayane Caldeira Azevedo

Horário – 14h

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia