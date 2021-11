Beber água durante as refeições engorda? Faz mal?

Muitas vezes associado ao ganho de peso, o consumo de água ou outras bebidas durante ou logo após a refeição não é bem um vilão do emagrecimento. A nutricionista Isabel Vieira esclarece que a máxima de que “beber água durante as refeições engorda” não passa de um mito. É verdade que a ingestão de líquidos em excesso quando se come pode até tornar a digestão mais lenta, já que, com o alimento parado por mais tempo no estômago, vem a sensação de barriga cheia, azia e refluxo. Ou seja, água demais durante a refeição pode fazel mal por causar mal-estar, mas só se consumida com exagero. Mas não há aumento de quilos no final do dia. Ou seja, beber um copo de água durante as refeições não engorda nem faz mal, mas bebidas adoçadas como refrigerantes e sucos podem sim pesar na balança.

(Imagem Ilustrativa: congerdesign por Pixabay)

Na verdade, o que vai determinar o ganho de peso é o que e o quanto você vai beber, não o ato de beber em si. Existem diferenças nutricionais entre água, refrigerante, suco e bebidas industrializadas, por exemplo, que devem ser consideradas por quem busca perder peso. São as chamadas calorias líquidas. Difíceis de rastrear, as bebidas contam com calorias que muitas vezes são ingeridas sem consciência.

“As calorias líquidas são ingeridas sem a nossa percepção exata. A chance de perder a mão nesse caso e acabar exagerando não são pequenas. Alimentos hipercalóricos, como os milkshakes, contam com muito açúcar e realçadores de sabor. Além das calorias, depois de consumir a sobremesa, a pessoa acha que uma fruta é sem gosto e sem graça”, comenta a nutri.

Para lidar com esse desafio, Isabel explica que é fundamental apostar na observação. É um trabalho diário e não pode ser determinista, de um dia para o outro. Isabel ainda complementa que a vontade de beber água durante a refeição pode estar associada ao baixo consumo de água durante o dia.

O que beber?

Para acompanhar as refeições, Isabel sugere que se busque bebidas pouco calóricas, como água, com ou sem gás, ou sucos com baixo teor de carboidrato. Morango, limão e maracujá são boas pedidas para isso. A nutricionista aconselha que a ingestão de líquidos seja de apenas um copo de, em torno, 300 ml, e que evite adoçar.

E o que não beber?

Além das bebidas hipercalóricas como refrigerantes e sucos industrializados ou adoçados, os chás verde, preto e mate podem prejudicar a absorção de nutrientes, por isso seu consumo deve ser evitado durante as refeições. A cafeína presente nessas bebidas atrapalha a absorção do cálcio, por exemplo.

Chá de casca de abacaxi é boa pedida

Isabel recomenda o consumo de abacaxi durante as refeições por ser um alimento que facilita a digestão. Confira a receita de um chá de casca de abacaxi que pode ser uma ótima opção.

Ingredientes:

Casca de abacaxi

Gengibre ou canela em pau

Água

Como fazer:

Deixe a canela em pau e a casca da fruta em imersão na água quente por 30 minutos. A bebida pode ser consumida quente ou gelada, como preferir.

Fonte: Isabel Vieira é nutricionista graduada e mestre pela UFRJ. Possui pós-graduação em Nutrição Funcional pela VP Centro de Nutrição Funcional.

Fonte: EuAtleta