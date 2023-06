Casa de Atenção à Saúde da Mulher será inaugurada na quinta-feira (22) em Atibaia

A Prefeitura de Atibaia inaugura, na próxima quinta-feira (22), a Casa de Atenção à Saúde da Mulher – CASAMAR, um equipamento para o cuidado integral da saúde feminina, levando tratamento completo e igualitário, com serviços de auxílio em situações consideradas de risco, vulnerabilidade e em todas as fases do desenvolvimento e bem-estar.

No local haverá ambulatórios de alto risco e de ginecologista cirúrgica, ambos com encaminhamentos pelas Unidades de Saúde de referência da paciente.

(Imagem Ilustrativa de JESHOOTS.COM por Unsplash)

A Casa de Atenção à Saúde da Mulher também oferecerá outros serviços importantes, como colposcopia, um exame ginecológico que permite a visualização ampliada do colo do útero, auxiliando na detecção de lesões pré-cancerígenas. A inserção de DIU (Dispositivo Intrauterino) também será disponibilizada – uma opção contraceptiva segura e eficaz, além do ultrassom obstétrico, que permitirá o acompanhamento pré-natal adequado, possibilitando a identificação de possíveis complicações e o monitoramento do desenvolvimento do bebê.

Atualmente, a equipe responsável pela CASAMAR está em processo de organização e instalação dos equipamentos necessários para o banco de leite, que fornecerá leite materno seguro e de qualidade para recém-nascidos que necessitam desse alimento vital.

O funcionamento desse equipamento é gratuito e será necessário que a paciente procure a Unidade de Saúde de sua referência para utilizar os serviços.

Serviço:

Inauguração da Casa de Atenção à Saúde da Mulher – CASAMAR

Data: 22 de junho

Horário: 10h

Local: Rua Presidente Lincoln, nº 44, Jardim Samambaia

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia