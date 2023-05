Confira a previsão do tempo para o fim de semana em Atibaia

Uma massa de ar seco segue estacionada sobre áreas centrais do Brasil, influenciando o Sudeste. É o chamado bloqueio atmosférico.

Neste fim de semana, essa massa de ar seco deve permanecer atuando como uma barreira, impedindo o avanço da instabilidade presente no Sul do Brasil, inibindo o crescimento de grandes nuvens e a ocorrência de chuva no estado de Sâo Paulo.

A expectativa para os próximos dias é de calor e alerta para baixa umidade relativa do ar.

Previsão de Atibaia/SP oferecido por CPTEC/INPE





Nesta sexta-feira (5), uma massa de ar seco atua sobre a região e o clima segue firme e seco. O sol predomina, sem previsão de chuva. Máxima de 29º e mínima de 17º.

O sábado (6) deve ser de sol entre poucas nuvens. Faz calor à tarde e não há previsão de chuva. Máxima de 28º e mínima de 17º.

A previsão para o domingo (7) também é de predomínio de sol e tempo seco, sem expectativa de chuva. Máxima de 28º e mínima de 16º.

Na segunda-feira (8) o tempo segue estável, com sol na maior pare do dia e sem previsão de chuva. Máxima de 28º e mínima de 16º.

Para a terça-feira (9) a previsão é de sol e aumento de nuvens de manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite. Máxima de 28º e mínima de 16º.

Fonte: Climatempo / Cptec.inpe / AccuWeather