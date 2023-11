Confira a previsão do tempo para o fim de semana em Atibaia

Uma frente fria associada a um ciclone extratropical se organizou sobre sobre o Sul do Brasil. Nesta sexta-feira (3), as áreas de instabilidade avançam sobre o estado de São Paulo, aumentando as condições para chuva. O ar quente e úmido predomina e são esperadas pancadas de chuva principalmente à tarde e à noite. Há risco de temporais.

Essa frente fria terá um deslocamento muito rápido, afastando-se da região já no sábado (4), quando o ar frio de origem polar entra no estado de São Paulo e afasta de vez as nuvens carregadas, reduzindo a umidade no ar.

O fim de semana será com predomínio de sol e temperaturas agradáveis na maior parte do dia. Mas a presença do ar frio de origem polar vai deixar a noite e o amanhecer um pouco frios, para os padrões desta época.

Previsão de Atibaia/SP oferecido por CPTEC/INPE





Esta sexta-feira (3) começa com sol entre muitas nuvens. À tarde a nebulosidade aumenta e podem ocorrer pancadas de chuva com moderada a forte intensidade. Máxima de 32º e mínima de 20º.

Para o sábado (4), a expectativa é de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. À noite o tempo fica firme. Máxima de 28º e mínima de 12º.

O domingo (5), deve ser de sol e algumas nuvens, sem previsão de chuva. A temperatura fica amena de madrugada e ao amanhecer. Máxima de 26º e mínima de 12º.

A segunda-feira (6), deve ser ensolarada, sem previsão de chuva. Máxima de 28º e mínima de 13º.

Na terça-feira (7) o sol também aparece entre poucas nuvens, sem expectativa de chuva. Máxima de 30º e mínima de 14º.

Fonte: Climatempo / Cptec.inpe / AccuWeather