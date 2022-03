Confira a previsão do tempo para os próximos dias em Atibaia

O calor intenso tem sido destaque no estado de São Paulo nos últimos dias. Isso se deve ao chamado “escoamento bloqueado”, que é uma circulação anticiclônica, nos médios níveis da atmosfera, que impede que os sistemas se desloquem para o Sudeste.

Com isso, as frentes frias que têm chegado ao Sul do Brasil, até avançam pelo litoral da Região, mas logo se afastam para alto-mar. Sem o avanço das frentes frias, o ar mais frio que acompanha estes sistemas também não consegue avançar, portanto, as temperaturas têm ficado elevadas por vários dias no estado de São Paulo.

A sequência de dias quentes deve ser interrompida por uma frente fria prevista para chegar ao litoral paulista no dia 11 de março. O efeito da frente fria só será sentido no próximo fim de semana, quando o ar frio de origem polar conseguir se misturar ao ar quente que está sobre a região, fazendo a temperatura baixar dos 30°C.

Previsão de Atibaia/SP oferecido por CPTEC/INPE





Esta quarta-feira (9) deve ser mais um dia de calor intenso, com possibilidade de pancadas de chuva entre a tarde e a noite. Máxima de 31º e mínima de 19º.

A previsão para a quinta-feira (10) é de sol e aumento de nuvens de manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite. Máxima de 30º e mínima de 19º.

Na sexta-feira (11) uma nova frente fria chega ao litoral paulista. O dia ainda começa com predomínio de sol na região, mas o excesso de calor associado às áreas de instabilidade provocam temporais. Máxima de 31º e mínima de 19º.

No sábado (12) o céu fica nublado e com temperaturas um pouco mais baixas. A chuva será menos intensa em relação ao dia anterior, mas pode chover rapidamente pela manhã e com algumas pancadas de chuva entre a tarde e a noite. Máxima de 28º e mínima de 19º.

No domingo (13) o céu continua cheio de nuvens, mas já ocorrem algumas aberturas de sol e o ar fica abafado. Chove durante a madrugada e volta a chover em forma de pancadas no período entre a tarde e a noite. Máxima de 25º e mínima de 17º.

Fonte: Climatempo / Cptec.inpe / AccuWeather