Confira a previsão do tempo para os próximos dias em Atibaia

A onda de calor que se espalhou sobre o Brasil nesta terceira semana de agosto de 2023 eleva as temperaturas em todo o estado de São Paulo.

Nesta quarta-feira (23), a região de Atibaia continua sem chuva, com muito sol e umidade do ar baixa. A temperatura máxima pode ficar muito acima do normal para agosto, ultrapassando os 30°C.

O sol e o calor continuam na quinta-feira (24) mas, à noite, com a aproximação de uma frente fria, o vento frio vindo de sul começa a predominar indicando a mudança no tempo.

Na sexta-feira (24), a expectativa é de muitas nuvens, com alguns períodos de sol. Em algumas horas, o céu pode até ficar todo nublado.

A queda mais acentuada da temperatura será sentida ao longo do fim de semana, quando os ventos de uma nova massa de ar polar chegam com mais força a São Paulo. O último fim de semana de agosto deve ser de frio, com predomínio de céu encoberto e períodos de chuva.

Previsão de Atibaia/SP oferecido por CPTEC/INPE





Nesta quarta-feira (23) o sol aparece com algumas nuvens, faz calor à tarde e a umidade relativa do ar fica baixa. Máxima de 33º e mínima de 17º.

A quinta-feira (24) deve ser de predomínio de sol pela manhã. As nuvens aumentam no decorrer da tarde. Máxima de 35º e mínima de 17º.

Na sexta-feira (25), áreas de instabilidade se aproximam da região provocando aumento de nebulosidade, mas ainda não há expectativa de chuva. Máxima de 29º e mínima de 17º.

No sábado (26), a chegada de uma frente fria deixa o céu nublado. Pode chover a qualquer hora e a temperatura cai. Máxima de 21º e mínima de 13º.

O domingo (27) deve ser de céu nublado, com frio e chuva a qualquer hora. Máxima de 16º e mínima de 11º.

Fonte: Climatempo / Cptec.inpe / AccuWeather