Defesa Civil de Atibaia alerta para risco de chuvas intensas e contínuas a partir de domingo (6)

A Defesa Civil de Atibaia emitiu um alerta de risco meteorológico na região intensificado a partir de domingo (6) até terça-feira (8). De acordo com o aviso divulgado pela Defesa Civil do Estado de São Paulo nesta sexta-feira (4), áreas de instabilidade, associadas ao avanço de um sistema frontal para a região Sudeste no domingo, podem configurar um novo episódio de Zona de Convergência do Atlântico Sul, provocando condições para chuvas intensas e contínuas, seguidas de raios, ventos e granizo nas regiões de Campinas e Sorocaba.

(Imagem Ilustrativa: Sourabh yadav por Pixabay)

A Defesa Civil de Atibaia lembra que, como o município já registrou um acumulado expressivo de precipitações nos últimos dez dias, a probabilidade de ocorrências e transtornos com novas chuvas atingindo a cidade é consideravelmente maior.

Segundo o aviso da Defesa Civil do Estado, como há previsão para acumulados de 72h elevados (135mm) na região, é necessária atenção especial às áreas mais vulneráveis, onde há risco de deslizamentos, desabamentos, alagamentos, enchentes e ocorrências relacionadas a raios e ventos.

Responsável por coordenar e supervisionar as ações de prevenção, preparação e resposta a desastres relacionados a eventos naturais, a Defesa Civil de Atibaia possui equipes treinadas para atender emergências, em regime de plantão 24 horas, atendendo pelos telefones 199, 4402-7414 e 4411-5108.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia