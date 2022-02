Projeto Cesta Verde distribuirá hortaliças a famílias em situação de vulnerabilidade alimentar

A Prefeitura da Estância de Atibaia aderiu ao Projeto Cesta Verde, iniciativa do Governo do Estado de São Paulo para distribuição de “cestas verdes” – compostas por dez quilos de alimentos entre frutas, verduras, legumes e tubérculos, todos produzidos por pequenos agricultores do município – junto a famílias em situação de vulnerabilidade alimentar na cidade.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

A assinatura que oficializou o ingresso do município no Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) – Projeto Cesta Verde aconteceu na terça-feira, dia 1º de fevereiro, na sede da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. Em Atibaia, a iniciativa será viabilizada pela Secretaria de Agricultura em uma parceira com a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, por meio do Departamento de Segurança Alimentar, que fará o preparo e a distribuição das “cestas verdes”.

Segundo a Secretaria de Agricultura de Atibaia, o projeto proporciona aos pequenos produtores do município um instrumento de apoio para acesso ao mercado e, ao mesmo tempo, auxilia famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade alimentar na cidade. “É uma iniciativa que leva benefícios às duas pontas: tanto aos produtores, com o retorno financeiro – principalmente neste momento de retração da economia em virtude da pandemia; quanto às famílias atendidas, que terão acesso a um kit balanceado de alimentos e, dessa forma, uma garantia de segurança alimentar”, ressaltou o secretário Gabriel Sola.

De acordo com o Governo do Estado, a montagem das cestas, toda a manipulação dos itens e a entrega aos beneficiários seguem todos os critérios sanitários preconizados, como a higienização individual constante, o uso de máscaras e o distanciamento social. Ainda conforme o Estado, para ter direito ao recebimento de uma “cesta verde” a família interessada deve estar cadastrada no CadÚnico e também é recomendável que procure o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) mais próximo do local em que reside.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia