Secretaria de Desenvolvimento Econômico promove curso sobre “Turismo local” em Atibaia

A Prefeitura da Estância de Atibaia vai oferecer o curso “Turismo local e excelência no atendimento ao turista”, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SEDEC) – Divisão de Capacitação, em parceria com a Associação Comercial e Industrial de Atibaia (ACIA). O curso será ministrado pelo SENAC.

As inscrições devem ser feitas nos dias 16 e 17 de novembro, das 9h às 15h, no Centro de Formação Profissional – CFP II, que fica na Av. Joviano Alvim, 112 – Alvinópolis.

Vista aérea de Atibaia (Foto: Prefeitura de Atibaia)

Com 30 vagas, o curso é voltado tanto para quem já está inserido no mercado de trabalho quanto para quem busca um diferencial no currículo.

As aulas terão início a partir do dia 22 de novembro. Serão 10 encontros, às segundas e quartas-feiras, das 8h às 12h, na ACIA (Rua José Pires, 239).

Importante destino turístico do Estado, Atibaia ficou em 2º lugar no ranking divulgado no mês passado das Estâncias Turísticas de São Paulo, de acordo com classificação do Grupo Técnico de Análise dos Municípios Turísticos (GAMT), do governo estadual.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia