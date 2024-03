2ª Semana de Moda de Atibaia acontece entre os dias 20 e 22 de março, no Cine Itá

O Fundo Social de Solidariedade está promovendo novamente uma parceria com a Semana de Moda Atibaia, que está em sua 2ª edição com o nome “Semana de Moda Atibaia – Solidariedade, Essa é a Moda”. O evento acontece entre os dias 20 e 22 de março, no Cine Itá Cultural.

Abertura será no dia 20, com a participação do modelo e ator Carlos Casagrande (Foto: Reprodução/ Instagram)

Caixa de bombons

Para adquirir o ingresso, os interessados devem doar uma caixa de bombons em uma das lojas participantes do desfile, que são: Le Pampê, À La Van, Noblesse Store, Gilberto Murakami, Menina Flor, New Koriums, Anacapri, Café Biju, Óticas Zoom e Magazine Tic Tac.

Os chocolates serão doados ao Fundo Social para a Páscoa das crianças em situação de vulnerabilidade socioeconômica no município.

Sucesso anterior

Na edição anterior, a Semana de Moda, também realizada em parceria com o Fundo Social de Solidariedade de Atibaia, superou as expectativas dos organizadores, com um público de mais de 500 pessoas e arrecadação de 470 panetones e 20 cestas básicas, que foram destinados às entidades e famílias atendidas pelo Fundo Social.

Estilistas atibaienses

A abertura será no dia 20, com a participação do modelo e ator Carlos Casagrande, que também esteve na primeira edição. O evento, organizado pelo modelo Luiz Hartwig, conta com a participação de dois estilistas atibaienses, Van Loureiro e Gilberto Murakami.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia