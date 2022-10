Festivalzinho infantil acontece neste sábado n’A Casa Tombada

Neste sábado, 8, das 10h às 18h, acontece o primeiro Festivalzinho, evento voltado para as crianças de todas as idades, n’A Casa Tombada.

Além de diversas atividades voltadas ao público infantil, haverá também feira com diversos expositores e desconto de 30% na livraria infantl d’A Casa.

A Casa Tombada (Foto: Shel Almeida)

Confira a programação:

10h30 – Vivência de ecojogos com Renato M.B

12h – Contação de Histórias com Simone Almeida

13h – Oficina de Carimbos com Isabella Garcia

(Máximo de seis crianças por turma. Inscrições por ordem de chegada.)

15h – Contação de Histórias com Mariá

16h30 – “Cantoria Brincante para pequenos e grandes” com Raquel Braga, Guilherme Scabin e Joabe Santos

A Casa Tombada fica na Rua Cell. Leme 371, em Bragança Paulista

