A Intermusic Escola de Música apresenta, nesta quinta-feira (29), o espetáculo musical gratuito “Encanto”, no Cine Itá Cultural (Rua Visconde do Rio Branco, nº 51, Centro).

As apresentações acontecem em 2 sessões, às 18 e às 20 horas, com os elencos do Curso de Teatro Musical.

(Imagem: Divulgação Intermusic Escola de Música)

Mais informações na Intermusic Escola de Música, localizada à Avenida Dona Gertrudes 1053 – Alvinópolis.

Fonte: Assessoria de Imprensa Intermusic Escola de Música