Combinar caminhada com corrida pode melhorar desempenho?

Para muitos corredores, andar em uma corrida é uma espécie de fracasso. Entretanto, existe um número cada vez maior de treinadores que recomendam – inclusive a corredores experientes – a opção de combinar corrida e caminhada, especialmente em meias (21km) e maratonas (42km). Pequenas tréguas no ritmo mantêm a frequência cardíaca mais controlada, ajudam a digerir melhor o combustível ingerido e podem tornar a corrida menos desgastante, além de mais eficiente.

(Imagem Ilustrativa de Jeremy Stewart por Unsplash)

Se você começou a treinar agora e estava sedentário e/ou acima do peso, essa estratégia de corrida com caminhada pode funcionar bem. Nesse primeiro momento, o mais importante é criar o hábito de sair de casa para treinar, fortalecer músculos, tendões e articulações, além de queimar calorias.

Uma boa sugestão é dividir o treino em blocos de 5 minutos, por exemplo. A partir disso, você pode alternar 3 minutos de corrida com 2 de caminhada (ou 4 para 1). Dessa forma, os iniciantes podem fazer treinos um pouco mais longos e queimar mais calorias, sem tanto desgaste.

Se você já está acostumado com as provas e foca em distâncias mais longas, experimente colocar esses pequenos trechos de caminhada. Intercale, por exemplo, 14 minutos de corrida com 1 de caminhada (ou 19 para 1). Acredite: esse pequeno trecho de caminhada em uma prova mais longa pode fazer com que seu tempo final seja melhor do que correndo direto.

É interessante que você faça isso desde o começo, mesmo quando ainda não está cansado, para colher os frutos lá na frente. Você aumenta as suas chances de chegar no final da prova em um ritmo bom quando grande parte dos seus competidores estarão diminuindo a velocidade.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia