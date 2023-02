Musculação na piscina: Conheça as vantagens dessa prática

A atriz Lupita Nyong’o compartilhou um vídeo em redes sociais como Tik Tok e Instagram mostrando como se preparou para o filme “Pantera Negra: Wakanda para Sempre”, no qual interpreta Nakia. A rotina de exercícios incluiu muita musculação embaixo da água. Tanto que a legenda para o vídeo foi uma referência ao filme: “nadar até Talokan não foi tão fácil quanto parecia!”. Aproveitando que o verão está chegando e muitos gostam de investir em treinos na água, mais frescos e agradáveis no calor brasileiros, o Eu Atleta foi entender se a musculação tem mais efeito se for feita na piscina, em relação à tradicional.

(Imagem Ilustrativa de Richard R. Schünemann por Unsplash)

E a resposta é não, não tem mais efeito. Por outro lado, os riscos de lesões são mínimos e você ainda consegue executar mais atividades do que no meio terrestre sem comprometer as articulações. Entenda!

O peso parece mais leve na água

O que faz uma grande diferença entre a musculação fora da piscina e dentro é a ação do empuxo, uma força exercida sobre objetos submersos em água (ou qualquer outro líquido) e que apresenta um sentido vertical, ou seja, empurra para cima.

“No meio aquático, a carga, por exemplo, de uma anilha ou ferro chega a perder até 70% do seu peso real. Se eu estou fora da piscina segurando um peso de dez quilos, dentro da água esse peso vai cair para até três quilos”, explica o professor de natação Paulo Henrique Lopes.

O corpo sofre menos pressão dentro da água

Se com os pés na terra, a gravidade puxa o peso, fazendo com que a cabeça comprima as vértebras, por exemplo, o mesmo não acontece na piscina. O efeito do empuxo ajuda a proteger e aliviar as articulações, e ainda deixa a coluna mais relaxada, mesmo utilizando as cargas. O peso corporal chega a ficar até quase 90% mais leve.

As chances de lesões são menores

Fora da água, qualquer desequilíbrio no corpo pode ser compensado involuntariamente, por exemplo, com o apoio errado de um braço ou a oscilação do quadril. Dentro da água, a pressão faz com que a pessoa fique reta. Por mais que o aluno balance o corpo durante o exercício para um lado, a água compensa para o outro.

Existe restrição para malhar dentro da água?

De jovens a idosos, todos podem praticar atividades físicas aquáticas. Até mesmo se a pessoa precisa se recuperar, tratar uma lesão ou infecção articular, pode apostar na malhação na piscina. Atletas costumam voltar aos treinamentos, durante a recuperação de lesões, em treinos na água, por exemplo.

“Quando você vai para a piscina fazer um tratamento, até mesmo envolvendo carga, consegue acelerar o processo de recuperação ou de desinflamação da articulação”, argumenta o especialista.

Abdominal é mais seguro dentro da água

É o que garante o professor de natação, principalmente para quem não tem mobilidade.

E mais: é possível fazer no meio aquático todos aqueles exercícios que você pratica fora: agachamento, bíceps, glúteos, pernas. Na piscina é mais seguro e você não precisa se preocupar tanto com riscos de lesão.

Fonte:

Paulo Henrique Lopes é professor de natação na Academia Gustavo Borges.

Fonte: EuAtleta