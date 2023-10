Crianças de escola rural de Bragança participam de oficina de manejo e cultivo de plantas nativas

Uma oficina muito divertida e educativa do Projeto De Olho nos Rios com alunos de uma escola rural de Bragança Paulista. Cerca de 360 alunos da Escola Municipal Rural Eugênia de Souza Camargo participaram de uma atividade instrutiva sobre o cultivo e plantio de plantas nativas, ocasião em que compartilharam experiências e conhecimento com a equipe.

(Foto: Divulgação)

A atividade foi voltada para mostrar aos alunos como funciona o processo de produção de mudas em viveiro, desde a coleta e semeadura até a fase final para ir para campo. Além disso, também foi feito o plantio simbólico de algumas mudas para comemorar o Dia da Árvore. “Cada turma plantou uma árvore frutífera nativa nas dependências da escola, que servirão de alimento para a rica fauna local. Depois do plantio, foram distribuídas mudas em tubetes para as crianças levarem e plantarem em casa”, completa Raul Colagrande, biólogo e educador ambiental do Projeto.

(Foto: Divulgação)

O Projeto De Olho nos Rios é uma iniciativa da Associação Mata Ciliar em parceria com a Petrobras que visa a promoção da participação comunitária na gestão dos recursos hídricos, incentivando a adoção de práticas para a recuperação de áreas degradadas e conservação de áreas naturais, como fontes de sequestro de carbono e proteção da fauna silvestre.

O Projeto atua nos 12 municípios que abrangem as bacias dos Rios Atibaia e Jaguari: Artur Nogueira, Cosmópolis, Paulínia, Campinas, Valinhos, Itatiba, Jarinu, Tuiuti, Bragança Paulista, Atibaia, Bom Jesus dos Perdões e Nazaré Paulista.

Fonte: Assessoria de Imprensa Associação Mata Ciliar