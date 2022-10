Ciência tem novas pistas para explicar o apego que gatos têm por caixas de papelão

Gatos são obcecados com caixas de papelão, como qualquer dono sabe bem. Mas o que há nessas caixas quadradas frágeis que fazem nossos gatinhos enlouquecerem?

Embora não possamos dizer com certeza, os especialistas em animais de estimação e cientistas começaram a descobrir coisas interessantes sobre os mistérios da mente dos gatos nos últimos anos. Confira!

(Imagem Ilustrativa de kaylaflam por Pixabay)

Por que meu gato gosta de se sentar em caixas de papelão?

Os gatos podem ser atraídos por caixas de papelão por muitas razões, mas uma explicação comum é o fator novidade. As caixas de papelão podem conter cheiros ou uma textura interessante para ele se esfregar.

“Os gatos são muito sensíveis às mudanças em sua casa, e muitos gatos gostam de investigar qualquer coisa diferente”, afirmou a especialista em gatos Mikel Delgado em conversa com o site Inverse.

Há também uma razão evolutiva mais complexa pela qual as caixas de papelão são especiais para o seu animal de estimação: elas fornecem uma sensação de segurança contra predadores e um bom ponto de vista para perseguir presas em potencial.

“Os gatos são tanto predadores quanto presas. Esconder-se em algo como uma caixa de papelão pode protegê-los de serem detectados por suas presas até que estejam prontos para atacar”, explicou Katherine Pankratz, especialista em comportamento animal, à Inverse.

Segundo Chyrle Bonk, veterinária da PetKeen, os gatos gostam do confinamento das caixas, o que os ajuda a se sentirem seguros contra predadores ou outras coisas assustadoras em seu ambiente.

Molly DeVoss, especialista certificada em treinamento felino que administra a Cat Behavior Solutions, disse que os gatos podem se lembrar de brinquedos que você jogou em caixas vazias, então qualquer nova caixa serve como um convite para brincar.

As caixas de papelão também são quentes, então os gatos podem achá-las particularmente úteis para se manterem aquecidos.

Um estudo de 2014 descobriu o que acontece quando você dá caixas a gatos de abrigo para se esconder. De acordo com os dados, os gatos que receberam as caixas ficaram menos estressados ​​do que os que não receberam, confirmando que as caixas proporcionam uma sensação de redução do estresse em novos ambientes.

Um artigo de 2021 analisou a obsessão dos gatos com a forma quadrada e fechada de objetos como caixas de papelão, cestos de roupa suja e contornos simples no chão. Os pesquisadores confirmaram que os gatos têm “suscetibilidade ao contorno ilusório”, o que significa que eles percebem contornos que não existem na realidade.

Nos experimentos, os gatos sentaram-se em uma ilusão em forma de quadrado, conhecida como quadrado Kanizsa, com a mesma frequência que um quadrado real.

Como faço para o meu gato parar de brincar com a caixa?

Em algum momento, você provavelmente vai querer reciclar a caixa para não deixar sua casa bagunçada. Então, o que você pode fazer para se livrar da caixa que é motivo de obsessão de seu amigo peludo?

“Se você precisar jogar fora uma caixa à qual seu gatinho se apegou, comece colocando outros objetos na caixa”, sugeriu Bonk.

Segundo Pankratz, você deve fornecer opções alternativas e deixar seu gato escolher com base em qual objeto ele passa mais tempo desfrutando. Esses objetos podem incluir um cobertor macio, um brinquedo, uma erva de gato, uma toalha com cheiro de gato ou uma cama que seu animal de estimação ache reconfortante.

Depois que seu animal de estimação se ajustar ao novo objeto, tente movê-lo para um lugar fora da caixa que seja similarmente fechado, para que seu gato se sinta seguro. Se você se sentir confiante de que seu gato está bem, você pode descartar a caixa.

Mas, se o seu gato está escondido na caixa porque está com medo de alguma coisa, Pankratz disse que resolver o motivo do medo seria melhor do que tentar tirá-lo da caixa.

Delgado ainda disse que pode ser mais difícil do que você pensa atrair seu gato para sentar em outro lugar. Em vez disso, você pode tentar oferecer várias caixas ao seu gato de uma só vez.

Dessa forma, à medida que seu animal de estimação explora e se familiariza com uma nova caixa, você pode reciclar a antiga. Muitos gatos gostam de ter vários lugares para cochilar, que mudam dependendo do movimento do sol e da época do ano.

Fonte: Petepop