Festas de fim de ano: Como se recuperar dos excessos na alimentação e no álcool?

Com as festas de fim de ano, muitos eventos tiram as pessoas de sua rotina de alimentação. Encontros com amigos “regados” de preparações mais elaboradas, fritas, cremosas e consumo de bebida alcoólica com maior regularidade e volume podem levar ao ganho de peso e sintomas como má digestão, azia, dor de cabeça e alterações intestinais.

Não existem alimentos “detox”, capazes de “detoxificar” nosso corpo. Temos órgãos para fazer esse reequilíbrio. Mas podemos colaborar com nossos fígado, rins, estômago e intestino. Por isso, seguem algumas dicas para adotar após os excessos.

(Imagem Ilustrativa: Kelsey Chance por Unsplash)

Hidrate-se. Mantenha a ingestão de 40ml água/ kg de peso; Beba água de coco, é um excelente hidratante, rico em carboidratos, potássio, sódio, magnésio e vitamina C; Em caso de diarreia, use probióticos (bactérias do bem) e evite alimentos crus (comida japonesa, salada, ceviche…), integrais, laxativos (mamão, ameixa, laranja, folhas) e lácteos (leite e derivados); A alimentação deve ser mais leve, de fácil digestão. Evite carne vermelha e preparações gordurosas (frituras e cremes). As preparações devem ser assadas e cozidas para melhor digestão; Prefira frutas, verduras, legumes, ovo, carnes brancas e com menor teor de gordura (frango, peixe, filé mignon suíno); Evite alimentos ricos em sódio e gorduras: preparações fritas e alimentos ultraprocessados; Aposte em chás digestivos: erva-cidreira, hortelã, boldo e erva-doce; Excedeu nas calorias ingeridas? Reduza o consumo dos “carboidratos maiores” (arroz, batata, aipim, cuscuz, quinoa, milho, macarrão) nas grandes refeições. Dê preferência aos acompanhamentos com verduras e legumes. Mas, o mais importante é retomar o seu programa alimentar: saiu? Retome!; Se for beber, faça melhores escolhas na alimentação. Negocie e tenha moderação: teremos ainda muitos eventos até o final do mês!

Fonte: EuAtleta