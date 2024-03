Intoxicação alimentar: confira dicas para evitar contaminação

O calor – bastante comum no verão – pede cuidado extras com alimentos para garantir experiências deliciosas e sem preocupações e evitar uma intoxicação alimentar. Altas temperaturas criam o cenário perfeito para o crescimento rápido de germes. É como abrir as portas para uma festa de bactérias! Mas, calma lá, há uma série de maneiras de impedir que os microrganismos se sintam em casa e se proliferem no alimento e depois no seu corpo.

Guardar os alimentos perecíveis, como carnes e laticínios, é como encontrar o melhor quarto na geladeira, com ar-condicionado a 4°C e tudo mais. Enrolar esses itens é criar uma “zona VIP” em que só eles podem entrar. Já os produtos não perecíveis, como grãos e enlatados, merecem um cantinho fresco e seco, longe da luz solar direta. Quem explica é Eduardo Grecco, médico gastrocirurgião e endoscopista.

Em casa, lave bem as mãos antes de manusear alimentos (Imagem Ilustrativa de Noah por Unsplash)

“Sempre tire frutas do saco plástico para evitar o calor excessivo e mantenha alimentos crus separados dos cozidos para evitar contaminação cruzada. Se possível, armazene alimentos prontos em potes de vidro”, sugere o especialista.

Dicas para evitar contaminação e intoxicação alimentar

No momento da compra

Cuidar da saúde alimentar não se resume ao ato de cozinhar, mas também às escolhas conscientes durante a aquisição dos alimentos. Ao permanecer vigilante durante as idas ao mercado, você não apenas protege a saúde, mas contribui para a construção de hábitos alimentares seguros.

Sempre avalie a integridade das embalagens;

Fique atento a embalagens amassadas ou estufadas;

Nunca compre produtos com data de validade vencida;

Observe sinais de deterioração, como líquido turvo em vidros, coloração diferente e presença de bolores em pães e bolos e de larvas ou insetos nos grãos.

Fique atento aos detalhes e crie uma experiência de compra que promova a qualidade e a segurança dos alimentos levados para casa. A prevenção de problemas de saúde começa nas escolhas cuidadosas que fazemos durante as compras.

Higienização ao chegar em casa

Quem nunca passou pela situação de fazer compras no supermercado e, ao chegar em casa, perceber que a embalagem do alimento não estava em perfeitas condições? A embalagem pode perder a função principal, que é proteger contra agentes externos e garantir a segurança e a qualidade do alimento embalado.

Em casa, lave bem as mãos antes de manusear alimentos;

Higienize frutas, legumes e verduras sob água corrente antes de guardar na geladeira;

Antes do consumo, faça a higienização de frutas e verduras com hipoclorito de sódio.

Como fazer a higienização de frutas e verduras com hipoclorito de sódio?

De acordo com o Ministério da Saúde, a solução para limpeza de frutas e verduras pode ser feita com duas colheres de sopa (em torno de 20 ml) de hipoclorito de sódio para cada litro de água.

A higienização consiste em quatro etapas: avaliação, lavagem, sanitização e enxágue.

Se for necessário, retire as partes que não servem para consumo. Por exemplo: a alface está com alguma folha danificada, mas o restante está bom? O cacho de uvas possui algumas unidades ruins, mas o restante está bom? É essa a primeira etapa. A lavagem deve ser feita com água corrente e sabão ou detergente. No caso de folhas, lave-as individualmente. Depois, coloque os alimentos na solução de água com hipoclorito de sódio. Essa etapa é chamada de sanitização e resolve o problema microbiológico, mas cria-se um problema químico, porque não podemos consumir os produtos e alimentos com os produtos químicos neles. Então, é necessária a quarta etapa, que é a do enxágue. Devemos enxaguar bem os alimentos. Esse processo de limpeza com lavagem, sanitização e enxágue é parecido para todos os alimentos.

Como estocar alimentos já abertos

Eduardo explica que, neste caso, o ideal é transferir os alimentos para recipientes herméticos, preferencialmente de vidro, pois eles possuem um sistema de vedação muito eficaz. Mantenha na geladeira para prolongar a durabilidade e manter as características organolépticas.

Higienização da geladeira

Manter a geladeira limpa é essencial para garantir a segurança dos alimentos armazenados.

Retire todos os itens, verificando datas de validade e descartando produtos vencidos;

Limpe as prateleiras e gavetas com uma solução de água e detergente ou água e vinagre ou bicarbonato de sódio, o que ajuda a prevenir odores desagradáveis.

“O ideal é sempre armazenar os produtos já higienizados. Limpe a geladeira toda semana, removendo todos os alimentos, e utilize uma mistura de água e detergente para limpar prateleiras e gavetas”, recomenda o médico.

Além disso, é importante verificar as borrachas de vedação e a parte traseira da geladeira regularmente. Manter uma geladeira limpa não apenas prolonga a vida útil dos alimentos, mas também promove um ambiente seguro para armazenar as refeições.

Itens de alimentação e itens de higiene pessoal

Em cantinho que compartilha tanto a despensa de alimentos quanto a prateleira dos cuidados pessoais, a palavra-chave é organização para uma convivência tranquila. Separe com atenção prateleiras específicas para cada categoria e, quando precisar, recorra a potes herméticos, bem fechados – assim, evitamos surpresas e garantimos a segurança alimentar.

“Armazenar alimentos e itens de higiene no mesmo espaço pode resultar em contaminação cruzada. Mantenha-os separados para garantir a segurança alimentar. Sempre coloque em ambientes separados. Se não for possível, armazene em prateleiras separadas”, orienta Eduardo.

Essa abordagem simplifica o acesso rápido ao que precisamos e um ambiente em que a saúde na alimentação e nos cuidados pessoais se misturam de forma natural, tornando o dia a dia mais leve e eficiente.

“Sempre siga as orientações de armazenamento e validade dos produtos para garantir uma alimentação saudável e segura. E fique atento à procedência dos alimentos”, finaliza o especialista.

Fonte: Eduardo Grecco é médico gastrocirurgião e endoscopista.

Fonte: EuAtleta